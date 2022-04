Óscar del Portal regresó al Perú en la madrugada de este 28 de abril, luego de pasara unos días en Punta Cana con su esposa Vanessa Químper, quien aún no se pronuncia por el escándalo de infidelidad que protagonizó su pareja -presuntamente - con Fiorella Méndez.

El comentarista deportivo de América Televisión llegó al Aeropuerto Jorge Chávez en medio de todo un caos. Los periodistas de espectáculos estuvieron esperándolo para sacarle alguna declaración; sin embargo, el periodista estuvo con personal de seguridad que impidieron su acercamiento a la prensa.

“Muchos pensaban que ibas a llegar con tu pareja, pero has llegado solo... el ‘Chino’ decía que no había pasado nada, pero los registros del hotel confirman que has estado con Fiorella (...) un mensaje para tu familia”, fueron las preguntan del reportero ‘Amor y Fuego’ al presentador, quien no respondió.

Según el programa de espectáculos, Del Portal se fue al departamento que comparte con su esposa e hijos.

“Ni en su vida profesional ha tenido tanta atención... y no era de los (periodistas deportivas) más famosos de nuestro país”, comentó Rodrigo González.

“Yo creo que se fue directo al hotel Britania”, comentó Gigi Mitre.

Oscar del portal llega al Aeropuerto Jorge Chavez

