Ethel Pozo tuvo duras palabras debido a que muchos expresaron su deseo de verla llorar por el caso de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal: “Yo no sé si ustedes, pero yo desde allá, desde lejos, no les creí nada a ninguno de los dos, jamás voy a creer en la palabra de... y me llamó la atención además que las redes decían ‘ay, esperábamos que llore’, que sepan todos los que no me conocen, yo jamás lloro por un infiel, jamás”, manifestó la hija de Gisela Valcárcel. Según Ethel Pozo, el caso de Melissa Paredes la llevó a las lágrimas porque la consideraba su amiga: “Si yo lloré el año pasado fue por lo que estaba pasando con una persona que conocía como mi amiga, el dolor de la familia, la niña y el hogar, pero nunca por un infiel”. Fuente: América Televisión