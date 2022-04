Le pone el parche. Karen Dejo rompió su silencio y criticó fuertemente a Vania Bludau, quien recientemente ha utilizado sus redes sociales para enviarle distintas indirectas a su expareja, Mario Irivarren.

En ese sentido, la popular ‘Sabrosura’ aseguró que la modelo sí quiere que se hable sobre su ruptura con el exchico reality, pues de lo contrario no estaría enviando tantos mensajes “ambiguos”.

“Conozco a Mario en todas sus facetas y siempre ha sido un chico bueno. No todas las relaciones son volátiles y no todas terminan bien, pero si Vania no quisiera que se especule sobre su vida personal, no diera comidilla. Mejor que hable para que todo mundo comente o simplemente que se quede callada”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Karen dejó entrever que Vania estaría atravesando una etapa de “inmadurez”, motivo por el que se le estaría notando un tanto “despechada”.

“Todavía está joven. La vida está llena de errores y aciertos. Uno va aprendiendo y madurando. No lo sé (si esté despechada) He hablado con Mario de todo, pero no me he atrevido a preguntarle de su relación porque lo que menos quiero es incomodarlo”, finalizó diciendo a Trome.

