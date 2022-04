¡Fuerte y claro! Luego de las declaraciones que dio Vania Bludau sobre el presunto motivo por el que habría terminado su relación con Mario Irivarren, Rodrigo González arremetió contra la modelo por no hablar claro y ser muy “ambigua” en sus redes sociales.

“¿Es acaso Mario una persona que ha ocultado por mucho tiempo su verdadera personalidad o es Vania quien está tratando de valerse de lo que sea para desprestigiar a Mario?”, comenzó diciendo el conductor de ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ no tuvo reparos en cuestionar a la exchica reality por la manera en la que está manejando la situación sobre su ruptura con el modelo.

“¿Por qué no hablas? ¿Van a vender un libro tú también al igual que (Mónica) Cabrejos? ¿Cuándo lo vas a decir? ¿Estás esperando al mejor postor? Ivana solo dijo que su relación fue tóxica, pero lo que tú estás dejando entrever, dista de eso”, agregó indignado.

Por su parte, Gigi Mitre le pidió a Vania que sea sincera y clara en sus declaraciones. “¿Por qué Vania manda indirectas, hace TikToks? Es obvio que todos lo relacionen con lo que pasó recientemente con Mario. Por último, si lo quieres decir, dilo con todas sus letras y todas sus palabras y no dejes hacer creer a las personas”, comentó.

“Ella es muy ambigua... Si no quieres crear todo este show, no saldrías a decir todo lo que dices en tus redes. Aquí no estamos defendiendo a Mario, porque no sabemos lo que ha pasado, pero deberías quedarte callada”, finalizó González.

