Melissa Paredes se presentó en el programa “En boca de todos” y encaró públicamente al terapeuta Tomás Angulo por lo que dijo en el pasado sobre ella, cuando estuvo en medio de la polémica por el ampay que protagonizó con Anthony Aranda.

El hecho se dio después de que la exconductora de “América Hoy” revela cómo es que vive actualmente en su nueva etapa tras divorciarse de Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“De hecho, es como una segunda temporada de mi vida, yo lo veo así. Uno aprende, uno crece, aprende a salir adelante. Yo creo que ambos nos arrepentimos de muchas cosas, creo que no debimos llevar las cosas como se llevaron, en fin, ya pasó, ya estamos en otra etapa”, dijo Melissa Paredes.

Sin embargo, Melissa Paredes le recordó que en el pasado él la señalo de “bandida” e incluso dijo que pidió que le quitaran a su hija.

“Es difícil cuando asumir algo que no es del todo cierto, y también es difícil cuando te pusieron muchas barreras. Hoy lo veo a usted hablando de errores y me parece muy buen, pero en su momento usted me señaló de una manera tan fea, de decirme bandida para abajo y decirme que deberían quitarme a mi hija, usted no sabe”, dijo Melissa generando un ambiente de tensión en el set.

“Sí soy una mujer muy fuerte porque de verdad con todo el cargamontón que me hicieron, estoy parada acá con una sonrisa para todos ustedes, y continúo con mi vida”, puntualizó la modelo.

Melissa Paredes encara a Tomás Angulo https://www.americatv.com.pe/

VIDEO RECOMENDADO

Fabio Agostini pide disculpas a Melissa Paredes y Andrea San Martín por revelar intimidades en TV

Fabio Agostini pide disculpas a Melissa Paredes y Andrea San Martín por revelar intimidades en TV