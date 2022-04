El viernes 22 de abril de 2022, Rodrigo González y Gigi Mitre arremetieron contra Vania Bludau y la tildaron de “despechada” por algunos mensajes que habría publicado presuntamente dedicados a su expareja, Mario Irivarren.

“Según Vania, dice que ella superó tiempo atrás con terapia, pero parece que no ha funcionado, que le devuelvan a dinero”, dijo Gigi Mitre en el programa “Amor y fuego”. “Sí, porque ella está como para mandar a terapia al resto, cariño, a ver si tú te quedas también en cita, saca cita, saca fecha porque para tú mandar a terapia a los demás, pues tenemos que ver primero cómo se anda por casa ¿no?”, dijo ‘Peluchín’.

En ese sentido, Rodrigo González se refirió a una encuesta que realizó en Instagram, en la que preguntó a los usuarios si Vania Bludau estaba despechada: “Creo que, Gigi, no le está yendo muy bien a la Vania porque está siendo muy evidente, y además si ella se ha ido, si ella ha terminado, si ella ya está en lo suyo, se fue a Miami y además unos días antes de irse parecía que todo estaba bien con Mario y salieron a comer y todo, irse y empezar a poner todas esas cosas y si ‘solamente he tenido una relación importante’, a veces el despecho ciega, a veces el despecho obnubila”.

“¿Y qué pasa? Ella siente que poniendo eso lo está minimizando y lo está dejando mal y está trampeando el piso con él. Ahorita se va a empezar a tomar fotos con las enemigas, lo típico que hace el despechado, va a empezar a seguir a la gente que a Mario le molesta”, comentó el conductor, mientras que Gigi Mitre bromeó: “Se va a buscar un futbolista”.

“Cuando tú ves que una persona tiene esa animadversión por dejarte mal, por poner esa publicación, por hacer cosas que te hacen daño, por poner publicaciones que hagan herir al otro, de empezar a provocar según tú el despecho, lo único que estás haciendo, claro, molestando en el momento, pero al final le estás dando al otro todas las herramientas para que piense que lo tienes acá (en la cabeza), lo tienes acá (en el corazón), no puedes superarlo, entonces de qué te sirve ir a Miami si te lo llevaste en la maleta ¿de qué te sirve? ¿Para qué te sirve estar dando todo el día mensajes de empoderamiento cuando alguien se descuida agarras el teléfono y empiezas a colgar todos esos disparates que piensas que ‘porque solamente Frank Dello Russo, que me iba a casar con él, ha sido la única relación seria que he tenido?”, cuestionó ‘Peluchín’.

“Te sacó la vuelta el serio”, dijo Gigi Mitre sobre Frank Dello Russo.

“Sí, te sacó la vuelta, se fue en el Tinder ¿no te acuerdas? Ah, bueno, por si acaso te hayas olvidado, esa es tu relación seria, así de seria, antes de mandar a terapia a alguien, pídele unos teléfonos a algunas de tus amigas”, sentenció el conductor.

