El exchico reality Mario Irivarren celebró sus 34 años la noche del sábado 24 de abril de 2022. Sin embargo, no todo salió bien para el ex de Vania Bludau, ya que la grúa se llevó su auto.

Así lo reveló el programa “Amor y fuego”, el cual publicó un adelanto en Instagram. “Mario celebraba su cumple, pero la grúa se lo arruinó llevándose el carro”, se escucha en la promoción del espacio de Willax Televisión.

“Qué manera de recibir tu cumpleaños con esa sorpresa”, dijo un reportero a Mario Irivarren, quien caminaba observando su auto mientras era llevado por la grúa.

Fuente: Willax Televisión

Vania Bludau desmiente a Mario Irivarren

Poco antes de este incidente, Vania Bludau se mostró muy molesta en las redes sociales por ser tildada de “despechada” por Rodrigo González.

“¿¡Despechada!? Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el porqué me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación. ¡Sí! Me llevó a tomar la decisión porque no fue de mutuo acuerdo”, expresó.

“Aquí no hay despecho, no hay un ‘me gustaría volver’ y tengan por seguro que si tuvieran el conocimiento de todo, opinarían igual que yo o peor (...) ¿Qué debería ir a terapia en vez de mandar a los demás? Créanme que estoy yendo para que no me vuelva a pasar lo que me pasó, nunca más. Qué difícil es aclarar a veces cuando no puedes contar todo porque no está en mí dañar a nadie, cada quien con sus problemas internos”, indicó la modelo.

