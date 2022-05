Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al confesar que hace algunos años le habría “perdonado” un ampay a Bárbara Cayo, debido a que la actriz la llamó llorando para que no emitiera el video donde salía besando a un misterioso hombre, poco tiempo después de ser expuesta con Carlos Thorton.

Recordemos que a inicios de los años 2000, la mayor de las hermana Cayo se encontraba casada y su matrimonio terminó luego de que fuera ampayada con su compañero de reparto en Torbellino.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ se animó a brindar detalles inéditos de lo que habría sido otro ampay de Bárbara, pero que nunca llegó a emitir en su programa. “Teníamos un ampay después de Thorton, ya le habíamos sacado un ampay chapando con un pata en un club, luego teníamos otro ampay de ella chapando con un pata”, dijo en ‘JB en ATV’.

Según detalló la conductora, ella en un inicio no quería hablar con Bárbara Cayo, pero que finalmente accedió. “Le contesté el teléfono porque estaba desesperada, lloraba y lloraba y contesté porque finalmente es una mujer que es madre. Ya se había separado del marido por culpa del primer ampay, entonces le contesté y me dijo: ‘mira que si tú sacas ese ampay, mi esposo me va a quitar a mis hijas, no puedes sacarlo, te lo ruego, te lo suplico”, agregó.

Por otra parte, la popular ‘Urraca’ mencionó que se arrepentía enormemente de haberle pasado dicho ampay, pues luego de eso toda la familia Cayo “le declaró la guerra”.

“Yo le dije: mira Bárbara tus circunstancias son difíciles, te entiendo y no lo voy hacer. Pero, me he arrepentido toda mi vida, porque la mujer esta me ha hecho una guerra total, encima que a mí me debía un favor... Un día me encontró en un restaurante y se acercó para decirme estupidez y media. Bien vulgar”, finalizó diciendo.

