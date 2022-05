Confianza ante todo. Pamela Franco revela que se encuentra viviendo un gran momento junto a Christian Domínguez, pues no permite que el pasado del cumbiambero perturbe la relación que tiene, ni desmorone la familia que han formado con su pequeña María Cataleya.

Y es que la cantante asegura que no es para nada celosa como la pintan en televisión nacional, sino que muy por el contrario, es el popular ‘wachimán’ el que para pendiente de ella.

“Entre los dos, prefiero que sea él el traumado y no yo. Mejor que me cuide, que estar cuidándolo, porque todo el mundo piensa que soy la que está marcándolo y, la verdad, no es así. Es celosito y siempre le digo que está a una rayita de ser tóxico”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Pamela confesó que no tiene problema en que Domínguez vaya a jugar ‘pichanga’ con sus amigos, pues es su único momento para despejarse del estrés del trabajo.

“Christian trabaja un montón y aparte de entrenar en el gimnasio, no hace otra cosa. Entonces, creo que si tiene un espacio para jugar con sus amigos de la música, su familia, no le veo nada de malo y no prohíbo nada porque considero que si tengo la oportunidad de reunirme con alguna amiga, pues también saldría”, agregó.

Por otra parte, la cumbiambera señaló que no le afecta para nada las críticas que recibe su pareja por su pasado amoroso y su historial de infidelidades, pues asegura que es el precio que tiene que pagar por sus errores pasados.

“Mira, soy muy clara y siempre le digo a Christian que ‘ya las cosas están hechas y a la gente se le calla con hechos. Tú tienes que preocuparte en ser una buena persona, buen padre, buena pareja y la gente con el tiempo se va a dar cuenta de tu cambio’ (...) Hablan de Christian porque es mediático, pero todos tenemos una historia y ese es el precio que le toca pagar, y yo, como su pareja, tengo que saber manejarlo”, finalizó diciendo a Trome.

