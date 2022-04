Sorprendida. Así se mostró Magaly Medina al escuchar el descargo que hizo Érika Villalobos mediante sus redes sociales tras el escandaloso ampay de su esposo Aldo Miyashiro con su exreportera, Fiorella Retiz.

“Tú, Erika Villalobos y las mujeres nos merecemos más a veces de las migajas que recibimos y esa es una primera lección. Me da gusto que haya tenido mucha solidaridad de todos, pero lo que me extraña es una parte de su mensaje que no logro entender, que más bien parece que dice que no quería enterarse de lo que pasó y eso si me asombra de una mujer que he considerado siempre empoderada”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ señaló que, de acuerdo a las propias palabras de la actriz, pareciera como si no le hubiera sorprendido mucho la infidelidad del ‘Chino’.

“Yo no entiendo a qué se refiere con gente que está tirando porquería... De repente ella no vivía engañada, de repente ella sabía cuáles eran las andanzas de su esposo para decir eso. Los hogares no se destruyen porque alguien tiene un programa como el mío, en un matrimonio hay dos personas y ellos tienen que trabajar por esa unión”, agregó.

Por otra parte, la figura de ATV no pudo evitar mostrar su fastidio y sentirse aludida con las palabras de Érika, quien dejó entrever que sacaron el ampay para “hacerle daño”.

“De repente era un acuerdo entre el marido y ella. Nosotros no hemos inventado nada, es un realidad. Él debió respetar el hogar que tenía formado contigo, él fue el único que hizo una porquería, porque creo que un hombre que ama a su mujer, respeta. Lamento que no se valore lo suficiente, así que vaya a reclamarle al sinvergüenza ese que la adornó, no a nosotros”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO