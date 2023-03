Dayanita sorprendió a propios y extraños al no aparecer en la última edición de “JB en ATV”, pues son fuertes los rumores sobre el presunto despido de la actriz cómica, lo cual causó revuelo en todas las redes sociales.

Y es que según se conoce, la decisión del despido de Dayanita se habría dado a razón de una constante falta de responsabilidad y presencia de la actriz en los ensayos, motivo por el que Jorge Benavides habría hablado con ella y decidió retirarla del elenco del programa cómico.

En ese sentido, apenas se supo del despido de Dayanita, las redes sociales estallaron y los cibernautas reclamaron la presencia de la actriz cómica en el espacio de ATV.

“Por qué no estás hoy? La secuencia no es lo mismo sin ti”, “Vuelve al programa Dayanita”, “Estoy viendo el shor por Youtube y no estás, no es lo mismo sin ti, espero que regreses”, “Qué pasó”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

