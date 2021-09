Max Orlando Sifuentes Arana, más conocido como “Dayanita”, reveló en el programa “El Valor de la Verdad” en el año 2019, que tenía un hijo y cuando lo confesó, tanto su hijo como la madre de él, estaban desaparecidos.

La dura infancia de la actriz cómica se vio marcada también por la concepción de un hijo que tuvo junto con su pareja sentimental de entonces. Teniendo tan solo 14 años de edad y sin poder ver al niño desde que “Dayanita” dejó su natal Pucallpa.

Dayanita confesó además el triste momento en el que concibió a su hijo: “Yo le dije a mi papá: ‘Tengo una enamorada’ y me encerraron en el cuarto (con ella). Y tuve que tener una relación con esa chica. Ella me mandó un mensaje diciéndome que estaba embarazada y no le creía”, detalló.

La integrante del elenco de Jorge Benavides, confesó que cuando se enteró del embarazo de su pareja, él no estaba en Pucallpa, ella estuvo en Pisco secuestrada por unos proxenetas, de quienes logró escapar para conocer y mantener a su nueva familia: “Le pasaba pañales, le daba suero. Yo vendía mis caramelos y le daba (a Pamela, la madre de su hijo)”, señaló.

