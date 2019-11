Daylin Curbelo respondió luego de ser acusada de “envidiar” a Yahaira Plasencia, tal como señaló Lucía de la Cruz cuando defendió a la salsera.

En entrevista con diario Ojo, la cantante cubana no quiso responder a Lucía de la Cruz por sus comentarios: “Yo no puedo hablar mal de Lucía porque me encanta, soy su fan número 1, no puedo hablar mal de ella, jamás en la vida. La quiero, la respeto y me encanta como cantante”, señaló.

La participante de “El dúo perfecto” aseguró que las declaraciones que dio sobre Yahaira Plasencia se resumen únicamente en una opinión.

“Yo respeto su opinión, respeto la opinión de todo el mundo como yo tengo la mía y más nada. Es así, así es la vida, no siempre opinamos igual, no todos pensamos lo mismo”, manifestó.

De otro lado, Daylin Curbelo se pronunció sobre los productos bamba que Yahaira Plasencia utiliza. La cantante aseguró que ella utiliza “de todo”.

“Pero esta (cartera) sí es de verdad (...) me la regalaron”, señaló entre risas.