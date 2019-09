Anelhí Arias Barahona volvió a hablar sobre sus hijas, a quienes no ve desde hace, exactamente, un año y siete meses. Las menores radican en Miami junto a su expareja Dayron Martin, con quien no lleva una buena relación luego que ella decidiera regresar al país para continuar trabajando y darle lo mejor a sus pequeñas.

“Desde el 11 de abril del año pasado, que me mandaron un video por mi cumpleaños. Las extraño mucho, hace un año y siete meses que no las veo”, declaró para diario Trome.

La exporrista aseguró que no conoce el paradero de Luciana y Dayrana, además indicó estar muy asustada ya que el día de hoy pasará el huracán ‘Dorian’ por Miami, siendo de categoría cinco.

“Tengo una gran angustia en el corazón. Ellas están en la ciudad de Miami y yo aquí sin saber ni hacer nada. Me han dicho que el huracán llega el martes (hoy) y ni siquiera me puedo comunicar porque Dayron (su expareja) me bloqueó y no me deja conversar con ellas. Dios me las proteja”, manifestó.

“Él sigue resentido conmigo... ahora estoy enfocada en mi trabajo y en mis hijas, me siento muy sola sin ellas. Estoy un poco enferma, me detectaron un quiste en el ovario, estoy en tratamiento, pero si no funciona me tengo que operar”, resaltó Anelhí Arias Barahona, angustiada por la situación que viven sus hijas.