Teme cualquier cosa, sobretodo por su familia, en especial por su hijo. Nos referimos a la vedette Daysi Araujo quien se convirtió en la nueva víctima de la delincuencia en nuestro país, tal como viene sucediendo también con Brenda Carvalho y Paloma Fiuza. Unos sujetos la vienen extorsionando con una fuerte suma de dinero para que no le hagan daño a su primogénito.

Ante esta situación la “pelirroja” asistió ayer a las instalaciones de la Dirincri, en el Cercado de Lima, con audios, videos y mensajes de los sujetos para hacer la denuncia en la División de Alta Tecnología. Cabe mencionar, que los tipos que la están molestando se autodenominan “Los malditos del Callao”. “Estoy bastante asustada por mi familia y, en especial, por mi hijo. Estos sujetos me piden 8 mil soles para dejarme tranquila. De dónde voy a sacar esa suma de dinero, si con las justas ahora gano 100 soles por el tema de la pandemia”, señaló a la salida del recinto.

NO SABE QUIÉN LA PUEDE ESTAR ATEMORIZANDO

Consultada sobre sino sospechas de alguna persona en especial, Araujo dijo que no, “porque yo no me meto con nadie o mucho menos salgo con hombres casados. Me gano la vida como cosmiatra a domilicio y con algunos shows por Zoom, pero con las justas puedo sobrevivir con eso. No entiendo por qué a mí”, indicó.

“Me dieron un plazo de 10 días para juntar el dinero, caso contrario, que asuma las consecuencias. Es una situación que no me deja tranquila, ni siquiera he podido dormir de la preocupación, me la paso llorando”. sostuvo Daysi quien recuerda que hace 5 años atrás también le pedían dinero a través de mensajes a su celular. “Pero al final lo dejaron ahí. Hace 15 días me enviaron un mensaje con amenazas de muerte, pero no le tomé importancia. Ahora sí temo por mi vida”, sostuvo.