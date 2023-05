Tras ser una de las protagonistas del más reciente ampay de Magaly Medina, Charlene Castro quedó en ojo y boca de todos y muchos quisieron conocer más acerca de la aún esposa del Cuto Guadalupe quien no sería del Perú.

En la última conferencia de prensa que dio el Cuto Guadalupe, afirmó que no podía dejar del todo a su esposa porque ella no tiene apoyo en Perú y debe cuidar a su hijo: “Ella no es de acá, es del extranjero. No tiene familia acá, ella es la madre de mi hijo, yo voy a apoyarla porque más allá que nuestra relación no continúe, quiero que mis hijos estén bien”.

Según la información anterior de Charlene Castro, ella sería de Bolivia, ya que sus fotos en redes sociales tienen esa ubicación, además que muchos de sus amigos y familiares etiquetados figuran con nacionalidad boliviana.

El origen de Charlene Castro | Imagen captura de 'Facebook'

