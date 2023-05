El ampay de Charlene Castro ingresando a un hotel con un hombre que no era su esposo, no fue ajeno para el popular ‘Metiche’, quien no solo criticó a la esposa del Cuto Guadalupe, además se animó a predecir lo que se viene.

“Él la va a perdonar, vas a ver que la va a perdonar, que le va a dar una oportunidad, te apuesto”, de esta forma es como Kurt Villavicencio aclaró que el Cuto sí perdonaría a su esposa y hasta retomaría su relación con ella, pese a que él ahora diga que vivirá solo con su mamá.

Los motivos para que el ‘Metiche’ afirme que la pareja regresaría, sería la actitud de defensa que tuvo el Cuto con su esposa, en la que culpó de todo a Magaly Medina: “Mira, yo te voy a decir que ha mencionado que tanta culpa tiene Magaly, que es capaz de perdonar a la esposa con tal de dar la contra a la esposa, ¿Magaly o la señora Charlene? ¿Quién es la culpable?”.

