La modelo argentina Xoana González contrajo recientemente matrimonio frente al mar con su pareja Javier González Olaechea y a la cual estuvieron invitados muy pocas personas.

Tras haber pasado algunos días desde que dio el esperado “Sí acepto”, Xoana González decidió compartir un emotivo momento en el que se le ve a Javier González Olaechea ingresando a su departamento con unas pizzas y ella se muestra muy feliz y sonriendo.

Como muchos saben, Xoana González conoció a Javier González Olaechea cuando ella pidió una pizza a un restaurante y fue él quien se la llevó a la puerta de su casa.

Por eso, Xoana González escribió: “como te puede cambiar la vida en cualquier momento. De una pizza a una boda en un año”.

Fue la propia Xoana González quien compartió las fotos pero no las hizo el mismo día y explicó que no lo hizo por la situación del país. En ese momento, la modelo argentina pidió a sus seguidores no sentirse ofendidos por su boda y deseó que el país mejore pronto.

VIDEOS RECOMENDADOS

Ducelia Echevarria abandona entrevista porque la llaman Rosángela (Estás en todas)

Ducelia Echevarria abandona entrevista porque la llaman Rosángela (Estás en todas)

TE PUEDE INTERESAR