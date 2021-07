El reconocido y querido actor actor, Germán Loero retornó a la TV en la serie ‘De vuelta al Barrio’ sorprendiendo a los televidentes en uno de sus más recientes capítulos.

Como recordamos, Germán interpretó a Marcelo Soto en la serie ‘Así es la vida’ hace varios años. Y hoy ingresa a la seria como actor invitado. Con él ingresó Vanessa Jerí, de quien aún no se sabe cuál es su personaje.

Esta vez, Marcelo Soto reaparece en la serie con su graciosa forma de actuar en la piel de un recepcionista de un hotel de tres estrellas llamado Jurjensen Inn. Todo ocurre cuando Malena Ugarte, interpretado por Mónica Sánchez llega al hotel en busca de Pedro Bravo.

En ese momento aparece, Marcelo, tal como sucede en el mundo de Marvel el personaje regresa del pasado, pero convertido un recepcionista. “Señora, bienvenida al Santa Cruz de la Sierra Jurgensen Inn. Yo me llamo Marcelo, mis amigos, cuando tenía amigos me decían Marce, pero usted me puede decir cómo quiere”, se escucha decir a Marcelo.

Luego de su presentación, Malena le pide al recepcionista que la deje subir a la habitación donde se encuentra alojado Pedro, sin embargo, Marcelo le niega el ingreso y entre ambos personajes se suscita una divertida discusión que termina con una noticia que sorprenderá a Malena.

