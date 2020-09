La hermana de Said Palao, Gloria Palao no tuvo reparos en responderle a un usuario que la criticó por mantener su amistad con la modelo Macarena Vélez, expareja del chico reality.

Gloria Palao contó en qué términos finalizó la relación entre su hermano Said Palao y Macarena Vélez y agregó que nada tiene que ver con los familiares, quienes mantienen una buena relación.

“Sí hubo una buena relación entre los familiares y lamentablemente la relación no funcionó. No hay ningún problema. Los demás no tienen por qué verse afectados. Además las cosas terminaron bien”, escribió la hermana de Said Palao.

Además, tildó de “Tóxica" a la persona que le escribió y hasta le mandó a tener vida propia. “Lo que pasa es que existe gente tóxica como tú que cometas, que no tienes la madurez suficiente como para comprender que una cosa no tiene que ver con la otra, así como mantengo buena relación con la mamá de mi sobrina (...) Debería ubicarse la gente como tú en tener vida y no ser tóxicos".

Este viernes, Gloria Palao le envió saludos de cumpleaños a Macarena Vélez por su cumpleaños.

