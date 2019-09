A Magaly Medina poco le importa la demanda que le interpuso Nicola Porcella por difamación. Ni la periodista ni su abogado asistieron ayer al 11º Juzgado Penal de Reos Libres para cumplir con la citación requerida. Medina difundió un informe sobre la “Fiesta del Terror”, donde dos modelos supuestamente fueron dopadas y en la que participó Nicola Porcella, quien consideró que fue “difamado” por la periodista

La defensa del ex “Esto es guerra” afirmó que “si el Juzgado accede a mi petición, como debiera, la Policía capturará a la señora Medina y la llevará a comparecer ante el Juzgado. Vamos a ver qué fecha pone la jueza. Esperemos que el Juzgado ponga mano firme. Su conducta obstruccionista amerita que el Juzgado aplique los apremios de ley y le enseñe que nadie está por encima de la ley ni puede burlarse de los órganos de justicia”.

Un millón de soles

Consultado sobre qué opina Porcella del comportamiento de la “Urraca”, dijo que “no permitamos que la señora María Jesús Medina Vela se burle de la justicia”. Vale indicar que el abogado Abanto ha solicitado una reparación civil por un millón de soles debido a las “expresiones ofensivas” que la periodista hizo en contra de su representado.

En terapia

Por otro lado, Porcella, después de decir que se iría al extranjero para alejarse de la polémica, ya no viajará a Estados Unidos, como afirmó hace unos días. “Ya me quedo en Lima. Estoy yendo a mis terapias, entrenando y trabajando duro porque cuando una puerta se cierra, otras se abren”, señaló recientemente a la prensa.

Escándalo

Porcella fue retirado de “Esto es guerra” y “Estás en todas”, luego de que agrediera verbalmente a su expareja Angie Arizaga, quien también fue sancionada por la productora Pro TV.

“Me caigo, me levanto, me equivoco, aprendo, me han herido, pero estoy vivo. Soy humano, no soy perfecto, pero estoy agradecido”, escribió.