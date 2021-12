Los hampones habrían llegado en una motocicleta a Las Flores en San Juan de Lurigancho, donde vive la modelo y dispararon contra la casa del vecino de la vedette, donde había niños y adultos mayores.

La modelo no estuvo presente al momento del ataque contra el domicilio, por ello no corrió peligro de ser alcanzada por alguno de los disparos perpetrados contra el hogar de su vecino. Las autoridades que llegaron a la zona, levantaron siete casquillos de bala y los vecinos afirmaron que no era la primera vez que atentaban contra él.

La modelo reveló que está siendo amenazada desde hace un tiempo y por ello pide que se refuerce la zona, ya que a su vecino lo habrían atacado dos veces con armas de fuego y también le dejaron una granada en la puerta de su hogar.

