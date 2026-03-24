¡La salsa pa’l mundo! Norberto Vélez, uno de los cantantes y compositores puertorriqueños más importantes del momento, llega por primera vez al Perú para ofrecer un espectáculo de primer nivel que promete hacer vibrar a todos los amantes del género. El reconocido proyecto musical “Desde la Loma Fest” aterriza en Lima con una experiencia única que ha conquistado millones de reproducciones en redes sociales y plataformas digitales.

El esperado concierto se realizará el sábado 30 de mayo en Scencia de La Molina, donde el público podrá vivir una velada inolvidable cargada de música, emoción y grandes sorpresas. Las entradas estarán disponibles desde este miércoles a través de Teleticket.

El concepto “Desde la Loma” nació como una innovadora propuesta digital que reúne a grandes figuras de la salsa en presentaciones íntimas y cargadas de sentimiento, logrando un enorme impacto entre los seguidores del género en todo el mundo. A través de este formato han participado verdaderas leyendas de la música tropical como El Gran Combo de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Maelo Ruiz, Servando y Florentino, Víctor Manuelle, Nino Segarra y Tito Nieves, entre otras estrellas que brillan con luz propia dentro de la salsa.

Ahora, este exitoso formato salta del mundo digital a los escenarios para ofrecer en Lima un show completamente renovado, con más de dos horas de música en vivo, donde Norberto Vélez interpretará grandes clásicos del género y versiones especiales que han cautivado a millones de seguidores en internet.

Homenaje a Frankie Ruiz con Viti Ruiz

Uno de los momentos más emotivos de la noche será el homenaje dedicado al legendario Frankie Ruiz, recordado como el “Papá de la Salsa”. Este tributo contará con la participación especial de su hermano, Viti Ruiz, reconocido cantante y profundo conocedor del repertorio del ícono salsero. Durante esta presentación especial se interpretarán algunos de los temas más emblemáticos del artista, además de canciones que forman parte del legado musical de la familia Ruiz.

El espectáculo también incluirá invitados sorpresa y momentos únicos que celebrarán la esencia de la salsa, consolidando una experiencia pensada especialmente para los verdaderos amantes del género.

“Desde la Loma Fest” promete convertirse en uno de los eventos salseros más importantes del año en Lima, reuniendo tradición, talento y una puesta en escena que trasladará la energía del exitoso formato digital directamente al escenario.

La cita es este 30 de mayo en Scencia de La Molina. Las entradas estarán disponibles desde este miércoles a través de Teleticket