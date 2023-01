El tema del presunto boicot a Alessia Rovegno en el Miss Universo sigue dando que hablar. Este viernes 13 de enero se pudo conocer qué fue lo que pasó con el vestido de noche que tenía planeado lucir la Miss Perú, pero que tuvo que ser cambiado por un color rojo en el último momento.

El missólogo Carlos Gutiérrez reveló que conversó con Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, y que ella le narró que el vestido de Alessia fue destruido horas antes de la competencia preliminar del miércoles 11.

“El tema de que le rompieron el vestido a Miss Perú. Yo ese día almorcé con Jessica Newton y me contó que había aparecido roto el vestido que iba a usar en la preliminar, no me dijo el color que era, pero que tenía rajas y estaba roto en la parte de atrás. No hay explicación de como se rompió este vestido”, contó en un video de Tiktok.

Debido a este terrible percance, la modelo peruana tuvo que salir con el vestido color rojo, que era su segunda opción. Pese al incidente, la hija de Barbára Cayo brilló en la pasarela.

“Le pusieron la opción del traje rojo que, después de la preliminar, le dije a Jessica Newton que así no hubiera sido planeada la estrategia, el sello distintivo de Alessia en esta competencia han sido los vestidos rojos y se le ve muy bien. A lo mejor algo pasó que se le hubiera dañado el vestido y se pusiera el de ayer” , contó.

