Frida Sofía volvió a arremeter en contra de su madre Alejandra Guzmán. Y es que la hija de la rockera mexicana se tomó unos minutos para responder a sus ‘haters’, quienes no han parado de etiquetarla como “mentirosa” luego de que revelará que cuando era una niña sufrió abuso por parte de su abuelo Enrique Guzmán y de diversas parejas de su madre.

La influencer aclaró que no le importa el dinero y que no espera por la herencia como buitre, si así fuera, hubiera sido más fácil haberse quedado callada y no revelar los “abusos y asquerosidades” que ha vivido.

“Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor: fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos, ¿como para qué? Dinero viene y va gente, yo no necesito estar de buitre esperando a que se mueran para recibir dinero, ese es otro. Ni siquiera se imaginan lo que es la fama y el dinero, no se confundan”, escribió en su cuenta de Instagram.

La nieta de Silvia Pinal reiteró que no le importan las propiedades, y aunque hizo mención de una supuesta casa que su mamá le debe, señaló que prefiere que le devuelva algo más preciado que perdió por su culpa, como su inocencia y su virginidad.

“O sea que mejor díganle a la Yo-yo que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad, ya que también me la robaron por su culpa, si, su culpa por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel siempre”. añadió.

