La Uchulú no tuvo reparos en responder a las críticas de Santi Lesmes, quien cuestionó a la tiktoker por solo interpretar canciones tropicales de la Selva. Vale recordar que en la tercera gala de “El artista del año”, la influencer tuvo como refuerzo a la cantante Ruth Karina y ambas brillaron con la canción “Sangre caliente”.

“Uchulú, te voy a pedir un favor. Es la tercera gala seguida que la producción te pone un ritmo de la selva. El artista del año no es un artista de la selva, es el artista de costa, sierra y selva. Por favor, pido que no te pongas tres galas haciendo el mismo género. La verdad que ya nos saturaste”, sentenció Lesmes.

Al término del show, la La Uchulú se defendió de los cuestionamientos y dijo que no tiene ningún temor interpretar otros estilos musicales. Incluso, se animaría a cantar baladas o rancheras.

“Para mí, no tengo ningún problema en cantar cualquier género que me puedan poner, si me ponen de la selva lo voy a hacer con mucha alegría, mucha diversión, yo voy a dar todo de mi porque me representa. Mucha gente también quisiera verme cantando otro temas, otro estilo musical, para mí sería un gusto, para aprender mucho más, para crecer poco a poco. Me gustaría cantar baladas, rancheras, pero no me pidas que cante en inglés”; respondió a la prensa.

El artista del año: Disfruta la presentación de ‘La Uchulú’ junto a Ruth Karina

