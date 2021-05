Pamela Franco no se calló nada y defendió a capa y espada a su pareja Christian Domínguez, luego que Santi Lesmes le aconsejara que no lo vuelva a llevar a “El Artista del Año” para que pudiera desempeñarse bien en la pista de baile.

Recordemos que en la última gala del programa de Gisela Valcárcel, el cumbiambero no puedo estar presente, y coincidió con el buen desempeño que tuvo la exintegrante de Alma Bella.

“Christian hoy no vino y justo se me ve más desenvuelta y piensan que él me tira para atrás, pero es lo contrario. Yo necesité romper esa barrera de los nervios que se notó mucho en la primera gala”, comenzó diciendo.

“En el resto de galas se ve mi mejoría y el jurado lo está reconociendo. Christian es mi apoyo. Él tuvo que quedarse a trabajar. Me costó (estar sola), le dije: ‘amor ven pronto’, pero no llegaba y tuve que salir. Creo que sin él no podría”, agregó Pamela.

TE PUEDE INTERESAR