Óscar del Portal, conductor de América Deportes, se mostró “indignado” porque Janick Maceta no se coronó como Miss Universo 2021. “Sentí que nos habían robado el partido como en el Perú vs. Brasil, así tal cual. ¿Que no haya ganado la Miss Perú? Increíble. Hasta para varios mexicanos debió ganar ella”, comentó al inicio de su bloque. Cabe indicar que la representante de México, Andrea Meza, se convirtió en la sucesora de Zozibini Tunzi, Miss Universo 2020. | VIDEO: América TV