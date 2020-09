Deysi Araujo decidió pronunciarse sobre el reciente ‘ampay’ que difundió el programa de Magaly Medina, donde se le aprecia entrando al departamento de Joshua Ivanoff. Y es que la vedette asegura que no hay nada de malo en eso porque ambos se encuentran solteros y tienen una “cercana amistad” hace más de seis años.

“No lo llamaría ‘ampay’ porque no nos estamos escondiendo, es una de las tantas veces que he ido a su casa. Nos conocemos hace seis años y compartimos bonitos momentos. Ambos estamos solteros y no le hacemos daño a nadie. Siempre hemos mantenido el contacto, creo que soy difícil de olvidar. Él es muy cariñoso y caballero conmigo", comenzó contando.

Asimismo, la también bailarina asegura que no tiene ganas de tener una relación formal con el modelo. “Así estamos felices. Joshua es un chico maduro, me dice para vernos seguido pero yo no quiero tener una relación”, expresó a Trome.

