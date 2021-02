Cassandra Sánchez de Lamadrid sorprendió al enfrentar a una usuaria que la llamó “mantenida” en una reciente publicación de Instagram.

Todo ocurrió cuando la novia de Deyvis Orosco compartió una frase motivacional en su perfil: “Vamos a comernos el mundo sin la necesidad de caer presos del miedo o nuestra zona de confort”, señaló.

Sin embargo, la usuaria opinó que esa frase no encajaba en Cassandra Sánchez de Lamadrid: “Pero si tú estás en zona de confort, mantenida por tu madre y Deyvis”.

La hija de Jessica Newton no se quedó callada y aseguró que esto no era cierto, pero también dijo que no iba a dar explicaciones: “JAJAJAJA bien dicen que la ignorancia es atrevida, pero trato de entenderte y pensar que los prejuicios son los que hacen que hagas estos comentarios desatinados. Hace tiempo aprendí que es innecesario dar explicaciones a mentes cerradas. Enfócate en crecer y deja de mirar a los demás”, respondió.

Asimismo, la novia de Deyvis Orosco lamentó que las algunas mujeres juzguen a otras por prejuicios.

“El peor enemigo de una mujer, por más triste que suene, es otra mujer. Hasta que no aprendamos a respetarnos y no atacar por culpa de nuestros propios prejuicios jamás avanzaremos. Tomo este espacio para recordarles a todas que sin importar lo que el resto diga o haga, debemos usarlo como gasolina para seguir avanzando. Brilla y si a alguien le molesta, que se compre un buen par de lentes de sol”, escribió.

Foto: Instagram Cassandra Sánchez de Lamadrid

