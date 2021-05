Deyvis Orosco se enlazó en exclusiva con Magaly Medina para conmemorar los 14 años de fallecido de su padre Johnny Orosco, quien perdió la vida en un fatídico accidente en Argentina junto a otros músicos.

Y es que lo que sorprendió a propios y extraños, fue que el cumbiambero comentó que en un primer momento él iba a ser parte de este viaje.

En conversación con la periodista de espectáculos, Deyvis manifestó que tenía el pasaje comprado para acompañar a su papá y a todo el Grupo Néctar en este tour, pues en poco tiempo dejaría el grupo para convertirse en solista.

Deyvis Orosco aseguró que su papá tuvo un sueño que lo llevó a pedirle que se quede en Perú, y de esta manera, evitó ser parte de la tragedia que enlutó a su familia.

“La vida supera muchas cosas que a veces uno imagina. Yo estaba planeado para este viaje, pero él me bajó porque tuvo un sueño premonitorio. Yo tuve la suerte de escribir un libro en 2019 y es aquí donde comento esto que me devela mi mamá”, comenzó diciendo.

“Yo ya iba a iniciar una carrera como solista. Mi papá quería que yo no me quedara solo en la música, que conociera el mundo, y me invita a la gira como despedida. De pronto, de un momento a otro decide que esto no va a ser así”, agregó.

“Yo no lo entendía, era un joven de 20 años. Yo claramente recuerdo todo el fastidio cuando mi madre me comentó. Fue de la noche a la mañana, yo tenía el pasaje comprado, para irme, y él decidió el último día no llevarme al show, no llevarme a la gira que sin pensar iba a ser la última”, finalizó diciendo.

