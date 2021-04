El líder del ‘Grupo Néctar’, Deyvis Orosco recordó entre lágrimas a su padre, el músico Jhonny Orosco, tras ver la película ‘Somos Néctar’, que se estrenó el 2017 bajo su producción.

Todo ocurrió, este último domingo en la madrugada, cuando el intérprete de ‘Pecadora’ terminó de trabajar, prendió la televisión y se dio con la sorpresa que América Televisión estaba transmitiendo la película ‘Somos Néctar’. Con mucha emoción invitó a sus seguidores a verla.

Tras terminar de ver la cinta, Deyvis no pudo contener las lágrimas de emoción debido a que le trajo muchos recuerdos guardados en su corazón y quiso compartirlos con sus casi un millón de seguidores en Instagram.

ZONA POPULAR | Deyvis Orosco llora al recordar a su padre

“Los que no han visto la película tienen que verla, me ha hecho recordar muchas cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme todo este tiempo, pero sobre todo gracias a mi papá porque te extraño, aunque sé que estás orgulloso de mí. Todo en lo que me he convertido es porque cuando el día que nos encontremos estoy seguro de que me vas a decir que te sientes orgulloso. Un beso hasta el cielo”, manifestó entre sollozos Deyvis Orosco.

Luego el actor, productor y cantante envió a su padre un mensaje muy sentido y compartió una tierna foto al lado de su progenitor cuando él estaba pequeño.

“Mira desde allá arriba en quien me convertí. Hoy soy un hombre de bien y todo esto gracias a t, gracias papá por siempre hacerme saber que sigues conmigo. Hoy te vengo cumpliendo lo que te prometí. No fue fácil, pero aquí estoy. Soy yo papá: Deyvis, Deyvis Orosco. Mientras yo esté aquí, tu legado seguirá siempre vivo. ¡Te dejo un beso hasta el cielo!!”, se lee en el mensaje.

