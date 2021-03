Jessica Newton no dudó en pronunciarse sobre los fuertes rumores de un presunto embarazo de su hija Casandra Sánchez De Lamadrid, fruto de su relación con Deyvis Orosco.

Y es que recordemos que Rodrigo González expuso en sus redes sociales una curioso fotografía de la empresaria con una misteriosa barriguita mientras que esperaba abordar un avión junto a su prometido, con quien ahora se encuentra en Miami por temas de trabajo.

“Cassandra no está embarazada. Estoy en Tailandia por trabajo, pero he hablado con mi hija hoy (ayer) por la mañana y no está embarazada, para nada”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la organizadora del Miss Perú comentó que su hija y el cumbiambero se encuentran bastantes presionados por la prensa, ya que desde hace algún tiempo se especula sobre la llegada de un bebé a este mundo.

“Todas las mujeres sufrimos momentos en el mes donde obviamente nos inflamamos, pero ya se tienen que relajar. Por el momento no tienen pensando encargar ningún bebé, por el contrario. Han ido a ver unas cosas de trabajo que tenía Deyvis en Miami, están felices, contentos, disfrutando de su amor y relajados, así que no hay ningún bebé en camino”, expresó.

