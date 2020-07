Hace algunos días Deyvis Orosco fue sometido a una operación de emergencia, lo cual sorprendió y causó preocupación en todos sus seguidores. Y es que el líder del grupo Néctar tuvo que estar en reposo por varios días.

Gracias a los cuidados de su novia, Cassandra Sánchez de Lamadrid, el joven cantante ya estaría recuperado. Por eso, decidió agradecerle a través de un tierno mensaje que colgó en su cuenta de Instagram.

“Y así pasaron los días, noches, madrugadas y más momentos pero en cada uno de ellos estuviste ahí, velando mis sueños, pendiente de cada dolor de cada molestia preocupada por cómo me sentía día con día!! Y hoy me siento mejor, pero no solo por tus cuidados sino porque siempre estuviste conmigo”, escribió Deyvis.

Además, colgó una dulce fotografía donde la pareja está a punto de darse un beso. Todos sus seguidores festejaron la publicación que alcanzó en tres horas más de 13 mil ´likes’ y cientos de mensajes de felicitación por su recuperación y por el amor que se profesan.

Cassandra también publicó la imagen en su cuenta de Instagram y escribió: “En las buenas y en las malas. Contigo hasta la muerte”

