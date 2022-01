¡Más que orgulloso! Deyvis Orosco decidió utilizar sus redes sociales para celebrar que su canción “Bonsai” musicalizará la secuela de la película peruana “Sí, mi amor”, película dirigida e interpretada por Yiddá Eslava y Julián Zucchi.

Y es que no contento con ello, el cantante le dedicó este gran logro a su familia conformada por Cassandra Sánchez De Lamadrid y su pequeño Milan.

“Buenas noches mi gente, les dejo un beso por aquí, ¿se enteraron la noticia? Sí, canción oficial, dime si tú quieres llegar a viejitos viendo atardeceres, esta canción la escribí el año pasado y no me arrepiento”, se le escucha decir en un primer momento.

“Qué increíble es como el amor puede cambiar tu vida... De verdad que hoy esté musicalizando una película me emociona, pero más porque mi familia está completa, mi esposa, mi hijo, los amo mucho”, agregó muy emocionado el hijo de Johny Orosco.

Frente a ello, Cassandra Sánchez no fue ajena a la situación y aprovechó en responderle el cumplido de la siguiente manera: “Te amo mucho, me haces llorar, no había visto esto, te amamos más”, escribió en sus redes.

