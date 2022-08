El cantante Deyvis Orosco reveló que todavía no tiene fecha para su matrimonio con Cassandra Sánchez de Lamadrid pese a que ya le pidió la mano dos veces y su hijo está por cumplir un año.

“El mundo acaba de regresar, o sea, nosotros hemos estado parados dos años disfrutando de una posición distinta porque yo había trabajado muchos años y pude estar un poco tranquilo, pero igual ahorita el trabajo ha regresado con mucha fuerza y lo que queremos es poner primero en orden lo que nosotros queremos como familia y lo que estamos haciendo es disfrutar del bebé”, dijo Deyvis Orosco.

En diálogo con América Espectáculos, el cantante aseguró que, cuando tengan planes de boda, lo anunciarán públicamente: “Ya después, el tema de los detalles, los compartiremos, como siempre lo hemos hecho, con la gente que nos quiere mucho y definitivamente que ustedes van a estar ahí también”.

Pese a ello, Deyvis Orosco se refirió a Cassandra Sánchez de Lamadrid como su “esposa”: “Mi esposa, mi hijo, no tienes idea de lo que me ha tocado, los momentos que la vida me ha regalado, son maravillosos”.

“Una experiencia maravillosa, estoy disfrutándolo (...) el tiempo pasa muy rápido”, explicó sobre su etapa como padre. “Siempre tuve claro que era un trabajo de dos (...) en las madrugadas me levanto, cuando ella está en la oficina, yo estoy aprovechando a mi hijo lo más que puedo”.

De otro lado, Deyvis Orosco aseguró que sus mascotas se encuentran en su casa: “Siempre estuvieron, ellos nunca dejaron de estar, siempre estarán, ellos son parte de mi familia, siempre lo fueron”.

Asimismo, se negó a comentar sobre las críticas que recibe: “Uno toma las cosas de quien viene y aquella persona que es feliz, no critica, disfruta”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR