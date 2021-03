El cantante Deyvis Orosco retomó sus actividades musicales y este 5 de marzo lanzará nuevo tema ‘Bonsai’ en su canal oficial de YouTube. El breve video de adelanto del tema ya cuenta con más de 8 mil reproducciones.

En conferencia de prensa virtual, el “bomboncito” habló de todo y respondió sobre su próxima boda con Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton.

“Estamos esperando a ver cómo se esta manejando esto (la pandemia). Ya está llegando la vacuna, hay sectores que se están reactivando, de alguna manera estamos peleando con esta nueva realidad. La fecha aun no puedo adelantar, porque es algo que se queda con nosotros, pero les prometo que ustedes estarán allí”, contestó.

OJO le consultó sobre su futura paternidad y si le molesta los constantes rumores de embarazo que se escuchan en redes sociales. En ese sentido, respondió a Rodrigo González, quien hace un mes dijo en su programa que su “olfato” le decía que Cassandra estaba en la dulce espera.

“¿No les parece que la novia de Deyvis Orosco podría estar embarazada? Ese es mi sexto sentido. La veo con polones, que tienen especial cuidado con ella”, comentó “Peluchin” en su programa “Amor y Fuego”.

Al respecto, Deyvis respondió:

“No, para nada (no me molesta), tengo tantos años en el medio del entretenimiento que entiendo el trabajo de la gente. Rodrigo tiene un corte particular, en esa ocasión la fuente no fue tan acertada, porque Cassandra salió a desmentirlo, pero molestarme, para nada”, comentó.

Dijo que mientras se digan mentiras sobre él o su novia, está tranquilo. “Somos personajes públicos que sabemos que es parte del trabajo que se hable de nosotros. Mientras no sea mentira, porque él no lo tocó de mala manera, dijo que había visto demasiado cuidado (a Cassandra) y que el creía (que había embarazo), pero no lo dijo de mala onda”, agregó.

Finalmente, dijo que su novia aprendió a defenderse de los ‘haters’ que critican que su familia no aparezca públicamente con la hija de Jessica Newton.

