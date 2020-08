Deyvis Orosco sorprendió a su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid por su cumpleaños número 28 este último viernes. Y es que lo que causó el asombro en todo el público en general, fue que el cantante le dio como regalo una canción recién estrenada llamada “Eres tú”.

“Los 28 años no pudieron haber llegado mejor, llenos de amor y alegría, pero sobre todo un sentimiento de agradecimiento por tenerlos en mi vida. Mi familia conectada por un celu riendo mientras que compartían conmigo las 00:00, mientras que Deyvis por primera vez que me dedicaba su nueva canción ‘Eres tú‘”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

“No puedo mentir y decir que no lloré mientras la escuchaba. Los 27 han sido tiempos de cambio, desarrollo y sobre todo enseñanzas. Pero los 28 vienen cargados de toda la fuerza necesaria para hacer lo que pienso una realidad”, agregó.

Asimismo, la hija de Jessica Newton estuvo enlazada con el programa de Magaly Medina para revelar qué sintió cuando su novio le dio esta hermosa sorpresa.

“La verdad que si, yo no podía escucharla porque estaba bajo cuatro llaves. Él la estaba trabajando en el estudio y cuando la escuché fue un sentimiento tan bonito, que no lo pude esconder y me emocioné hasta las lágrimas”, expresó emocionada.