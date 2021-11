¡Más que emocionados! Deyvis Orosco y su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid se encuentran viviendo el mejor momento de sus vidas, pues están a pocos días de convertirse en padres por primera vez. Y es que esta vez, la feliz parejita compartió algunos videos de lo que fue el Baby Shower.

“Lo he visto crecer, pasaban los meses, me enamoraba más. Ahora nos toca comenzar una historia juntos. Siempre he dicho que lo único que pido es salud, porque el resto lo hago yo. Mientras yo esté aquí, tú y los que Dios nos manden, van a estar bien cuidados”, se le escucha decir al cantante.

Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando Deyvis y la hija de Jessica Newton decidieron revelar el nombre que escogieron para su primogénito y el motivo.

“Me emociona porque es una historia muy cercana, es una historia muy bonita. Yo soy Sánchez de Lamadrid desde los 10 años, pero a mi me adoptaron recién a los 18 años, pero este lugar mágico, fue el primer lugar que pude viajar con mi nuevo apellido”, expresó la empresaria entre lágrimas.

“Es un lugar que a mi me marcó mucho y a Cassandra también, porque fue uno de los últimos lugares donde mi padre tuvo una historia ahí y se la contó a mi madre, y ella me lo contó a mi (...) Bienvenido Milan Orosco Sánchez de LaMadrid”, agregó el cumbiambero.

