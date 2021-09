Diana Sánchez reapareció este sábado 25 de septiembre en la cuarta gala de “Reinas del Show” y rompió en llanto al hablar del asalto que sufrió al inicio de la semana.

“Se detiene la moto a mi lado y me pone la pistola en la cabeza, me pide bajar la luna y me pide mi celular, inmediatamente le pide el de él” recordó Diana Sánchez.

La exparticipante de “Combate” no pudo más y se quebró: “Es muy difícil, yo quiero ser sincera con esto, he tenido una semana muy complicada”.

Diana Sánchez recordó que la primera vez que fue asaltada, la PNP no le habría dado el apoyo necesario: “En vez de sentirme respaldada me sentí más asustada”.

Entre lágrimas, Diana Sánchez admitió que no se siente segura en el país y fue una de las razones por las que se fue a vivir a Estados Unidos: “No es las cosas de valor lo que nos roban, nos roban nuestra tranquilidad, nuestra paz. Eso es lo que a mí me han robado, sentirme tranquila acá, sentirme en paz, sentirme segura”.

“A mí no me importan las cosas materiales, al contrario, agradezco a Dios que no nos sucedió nada”.

Por su parte, Gisela Valcárcel expresó su indignación: “Asaltan todos los días y en nuestro país seguimos sin hacer nada”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR