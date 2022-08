El fallecimiento del actor Diego Bertie ha conmocionado a todo el país. Y es que como se sabe, el reconocido cantante cayó del piso 14 del edificio donde vivía en Miraflores.

Frente a ello, decenas de personajes de la farándula se han pronunciado al respecto, como la influencer Aneth Acosta, quien a través de sus redes sociales dejó un peculiar mensaje por el que viene siendo fuertemente criticada.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la excandidata al Congreso envió un controversial mensaje en el que afirma que el caso de Diego Bertie se habría tratado de un suicidio, cuando aún se vienen realizando las investigaciones de rigor.

“El suicidio es un tema que va más allá de la muerte. Sólo espero que en el último aliento estuviera el arrepentimiento. Un Ave María por las almas del purgatorio”, compartió en su cuenta de Twitter.

Dicho mensaje no demoró en ser cuestionado en redes sociales. “Hasta las hue... como siempre, nos decepcionas”, “Un Ave María por esta alma que aún sigue en la tierra llena de complejos, racismo y de baja autoestima. Recemos por ella lo necesita”, “Si es que finalmente existen el cielo y el infierno, lamento adelantarte que no terminarás donde crees. Realmente se requiere un tipo muy particular de maldad para aprovechar una situación como esta para escribir algo así”, fueron algunos de los comentarios.

“Oye... si tenías algún tema con Diego ¿No te parece que no es el momento? Si es por figuretti ¡Qué clase de gente eres! Ningún ser humano haría un comentario semejante, hay que ser muy coso para escribir así, hazte ver oye”, “Acabo de escuchar a Butters... ¿qué le pasa a esta gente? ¿Cómo pueden ser tan miserables?”, agregó.

