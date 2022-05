El popular Diego Bertie fue invitado al programa de Magaly Medina para que hable sobre la relación que tuvo con Jaime Bayly, sin embargo, la urraca no pudo evitar mencionar el look del actor que llegó al set con cabello blanco y lentes gruesos.

Al ingresar al set, Magaly Medina le preguntó a Diego Bertie, por qué había adoptado ese look con lentes y él tuvo una respuesta sincera: “porque ya no veo”, intentando no hablar más de su apariencia.

La ‘urraca’ continuó con sus observaciones y le recordó al actor su pasado: “Pero tú que eras un galanazo de televisión, yo me acuerdo de tí en las telenovelas”, incomodando a Diego, quien le dijo, “¿osea ya no soy?”.

Antes de emitir el informe que le hicieron al actor, Magaly tocó una vez más el tema del color de cabello de Diego Bertie: “Me gusta mi pelo blanco, no me molesta para nada”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Gerente de Modabell encara a conductores de ‘Arriba mi gente’ por tildarlo de “estafador”

En el programa 'Arriba mi gente' expusieron las denuncias de los exestudiantes sobre el retraso en la entrega de títulos de parte del Instituto Modabell. Debido a eso, el gerente del centro educativo, Martín Fort, se presentó al canal para dar sus descargos pero se vivió un incómodo momento luego que el representante encarara a los presentadores del programa por tildarlo de "estafador". (Fuente: Latina TV)