El lunes 30 de mayo de 2022, el actor Diego Bertie sorprendió a propios y extraños al confesar, tras más de 25 años de rumores, que tuvo una relación sentimental con Jaime Bayly. En diálogo con “Magaly TV La firme”, el cantante aprovechó para burlarse del periodista por la vida que lleva en la actualidad.

“Nunca fue el abanderado de los gays, al contrario, mira su vida, es un señor burgués, casado con una mujer, espero que sean muy felices, estuvo casado con otra mujer durante muchos años, yo no sé de qué miércoles me habla”, dijo Diego Bertie sobre Jaime Bayly.

Según Diego Bertie, el que siempre fue libre fue él y no Jaime Bayly: “Si hay alguien que salió del clóset y vivió su homosexualidad con toda libertad y respeto, fui yo, nunca fue él, o sea, ¿quién fue el que no salió del clóset? ¿Yo o él? No entiendo”.

Asimismo, Diego Bertie descartó que Jaime Bayly haya estado enamorado de él: “Mentira, era material para sus libros”, afirmó.

Durante la nota, sin embargo, el actor aseguró que no le guardaba rencor al ‘niño terrible’, pero se burló de su vida: señaló que actualmente está casado con una mujer, tiene hijos y es un “burgués”.

“Yo no le guardo ningún rencor, al contrario, no le tengo ningún tipo de rencor, lo veo un poquito gordo, hinchado. Él que se creía el abanderado de los gays, ahora es el más burgués, señor casado y con hijos y con una gran barriga, y yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo”, expresó.

Fuente: ATV

