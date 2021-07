El actor peruano Diego Bertie se suma a las figuras que ya recibieron su vacuna contra el coronavirus o COVID-19 y como era de esperar se mostró agradecido con el personal médico que viene inmunizando a los peruanos.

A través de su cuenta de Instagram, Diego Bertie compartió un fragmento del momento en el que recibe su vacuna contra este mortal virus que se cobró la vida de varias personas durante el año 2020 y este 2021. Por eso no pudo con la emoción.

Diego Bertie resaltó la buena labor y el orden con el que el MINSA está vacunando. Él se apersonó hasta el Estadio Bonilla y hasta lo calificó de “impecable”. Además contó haberse tomado fotos con las enfermeras.

“No se confundan, evidentemente me tomé no una, sino varias fotos con las enfermeras que me atendieron siempre respetado los protocolos de bioseguridad, el trabajo que hace el MINSA en el Estadio Bonilla es impecable. GRAUCAS por todo lo que hacen por nosotros”, escribió.

Pero eso no es todo y es que tanta fue su emoción que hasta escribió un: “Yupi, yupi, yeehh”.

La vacuna contra el coronavirus o COVID-19 ya se viene aplicando a los mayores de 50 años.

