Diego Chávarri, uno de los coanimadores de ‘Se pone bueno’, quien también es amigo y compañero tanto de Christian Domínguez y Pamela Franco, rompió su silencio acerca del supuesto acercamiento que habría nacido entre el cantante y la cumbiambera en los sets de grabación.

Lo primero que dijo el exchico reality fue que: “yo lo veía demasiado enamorado, nunca me atracó una salida, me decía que estaba tranquilo, yo lo sentía demasiado enamorado”, contó en Mujeres al mando.

Sin embargo, cuando le preguntaron si es que había visto un tipo de acercamiento entre sus compañeros, Diego Chávarri intentó esquivar la pregunta, agachando la cabeza rápidamente y comentando que “no vio nada”.

“No, no, no, no veía nada”, expresó. Respuesta que causó gracia entre las conductoras. “Yo grababa en otro lado, no sé, no sé”, dijo entre risas. “Pamela podía llamar la atención, por ejemplo a mí me pueden poner un pollo a la braza, pero de repente no lo como”, agregó.

Asimismo, Chávarri resaltó que Christian ni Pamela ni Isabel Acevedo deberían hablar sobre el tema. “(Christian) No debería hablar, la señorita Pamela tampoco debería decir algo, Chabelita tampoco, creo que nadie debería hablar”, sentenció.