Diego Chávarri y su novia Onelia Molina fueron víctimas de un asalto a mano armada cuando ambos estaban en su carro, en el distrito de Miraflores, la noche de este último miércoles. El exfutbolista contó detalles de esta terrible experiencia al programa ‘Amor y Fuego’.

“Yo veo que se acerca una persona con pistola y a mi novia se le acercan con un cuchillo. Yo estaba rogando que no vean mi billetera negra, por las tarjetas, los documentos. En ningún momento me ponen un cachazo porque yo no opongo resistencia”, comenzó diciendo.

“Me decían que no me mueva porque me iban a matar”, contó a Rodrigo González y Gigi Mitre.

Indicó que tras entregar sus teléfonos celulares a los delincuentes ellos se fueron en un auto, por lo que decidió perseguirlos, siendo atacado a balazos.

“Los comencé a seguir y los tenía como 20 metros adelante, allí una persona empieza a disparar hacia nosotros, hacia el auto. Yo bajo la velocidad y ya no los sigo. Entonces el carro se les había malogrado y eran 3 hombres y una chica”, comentó.

“La única persona que no pudo correr era la chica, se me pasó pasarlos por encima a ellos (con mi auto). A la hora que yo volteo, y agarro a la chica . Llamamos a la Policía y con ella fuimos a la comisaría”, detalló.

La mujer detenida fue identificada como Daniela Alexandra Muriel Díaz y ya se encuentra detenida en la comisaría de Miraflores. El caso está en manos del Depincri del distrito.

