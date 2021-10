El exchico reality Diego Chávarri se pronunció tras confirmar su tercera reconciliación con su pareja, la odontóloga arequipeña Onelia Molina.

En diálogo con el programa “Amor y fuego”, transmitido este viernes 8 de octubre, el ‘diablito’ Chávarri aseguró maduraron y superaron sus problemas:

“Estamos aprendiendo y creo que hemos llegado a un nivel de que ya sabemos bien lo que nos gusta, lo que nos molesta [...] Te podría decir que estamos en la mejor etapa ahorita, después de que hemos superado algunos problemas estamos bien, estamos tranquilos, ya nos vamos como para 8 meses, casi”, comentó.

“Hoy día siento que hoy estamos súper bien después de unos problemas que nunca faltan. Pero estamos tranquilos, ella se siente más tranquila que antes, yo también más tranquilo que antes”, agregó Diego Chávarri.

El ex chico reality también aseguró que no volverá a publicar los problemas con su novia en las redes sociales: “Lo hice una vez, lo aclaré y no toqué más el tema. A partir de ese día dije nunca más ventilo un problema, por más grande que sea, pero felizmente no hemos tenido ningún problema”.

Asimismo, Diego Chávarri indicó que no están pensando en dar el siguiente paso. “Tenemos 8 meses, estamos llegando recién a una etapa donde estamos nivelando, viviendo pleno, sin problemas, aprendiendo el uno del otro. Que me hables de ahorita de repente que si hemos pensado formar una familia, me parece muy rápido, de repente para ella también”.

De otro lado, Diego Chávarri evitó pronunciarse sobre el compromiso de su ex Melissa Klug con Jesús Barco.

“Si están dando este paso, me imagino que está bien por ella, más no te voy a opinar ni desearle el bien ni el mal ni nada”, sentenció.

Diego Chávarri sobre su novia - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

