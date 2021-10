Este viernes 8 de octubre, el programa “Amor y fuego” recordó que meses atrás, Nicola Porcella aseguró que “jamás” abriría una cuenta en Onlyfans. Sin embargo, hace pocos días hizo su debut en tal plataforma.

Por esta razón, Rodrigo González se burló del modelo peruano, dejando entrever que la falta de trabajo en México lo habría afectado.

“Oye, pero se supone que el Nicola estaba triunfando en México, debe andar comprando fósforos sueltos, está aguja”, comentó Rodrigo González.

Por su parte, Gigi Mitre cuestionó que Nicola Porcella haya jurado que nunca iba a estar en Onlyfans: “Nunca escupir al cielo: nunca, yo no estoy de acuerdo con eso. Y ahora ay, es que ustedes lo pidieron, pensaron que nunca me iba a atrever’; no, sino que tú dijiste que no lo ibas a hacer”.

“(Nicola decía) es dinero rápido, dinero fácil. Ahora no me vengan ‘no, no es fácil, porque tienes que ver la luz y mirar para allá’, es dinero rápido”, agregó Rodrigo González.

Rodrigo González y Gigi Mitre sobre Nicola Porcella - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

