El periodista Samuel Suárez se burló de Nicola Porcella luego que el modelo debutó en Onlyfans. A través de Instagram, ‘Samu’ afirmó que “la calle está dura”.

Y es que aunque Nicola Porcella decía que tenía planes de trabajo en México, el último miércoles 6 de septiembre anunció su cuenta de Onlyfans: “Abrí el Only, sí muchachos, abrí el Only [...] hemos hecho unas cosas de locos, un contenido que nunca más en su vida lo van a volver a ver”.

Este jueves 7 de octubre, el popular ‘Samu’ no dudó en burlares de Nicola Porcella: “Chicos, yo entiendo, la calle está dura, no hay chamba, escasean los chivilines”.

Samuel Suárez contó que intentó contactarse con Nicola, pero no tuvo respuesta: “Le escribí [...] en visto me dejó. ¡Malvado! Encima que me ofrezco, Nicola, para que estafes a las instachismosas, que te den su dinero y estafes, digo, porque yo no creo que muestres nada, yo creo que eso va a estar así como ‘ay, miren mi foto sexy’”.

De acuerdo al periodista, Nicola Porcella está cobrando 17 dólares mensuales, es decir, ya había ganado más de 700 dólares en menos de un día.

“Acabo de ver y ya hay 45 incautas que han dado su dinero, por 17 = 765 dólares. Acá el dólar está 4.12, sumamos = 3151 soles con 80 céntimos en un rato [...] Todo el mundo está haciendo ese negocio. ¡Qué vergüenza, por Dios! No, mentira, se están forrando en plata”, comentó el periodista.

