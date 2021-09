El grupo de panelistas conformado por Bruno Agostini, André Castañeda, Ernesto Jiménez y Miguel Arce confesaron que el programa “Esto es Guerra” se desentendió de las lesiones con ellos y Diego Chávarri agregó que son varias veces que ve que sucede algo igual en ese programa.

La expareja de Melissa Klug también reveló que en el programa “Esto es Guerra” no le quisieron responder por una lesión sufrida en competencia: “Ellos se basaron de que yo ya tenía la lesión y no es así porque averiguando con los doctores, una hernia se te puede empeorar o aparecer en cualquier momento”, afirmó y además señaló que la operación le costó a él 35 mil dólares.

Ante su afirmación: “La verdad, me quedaban tres meses de contrato, pero no cubrieron eso. Si no apareces en pantalla, no te pagan, por eso la gente aparece hasta con yeso”, es inevitable recordar lo dicho ayer por Gian Piero Díaz a Elías Montalvo en el programa “Esto es Guerra”: “Si tienes que venir con una muleta, te queremos ver acá, porque hay muchos tik toks que se pueden hacer sentado”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Marc Anthony le canta en su concierto a un niño ciego en el día de su cumpleaños

El cantante Marc Anthony le cumplió el sueño a un niño con discapacidad visual al cantarle y abrazarle justo en el día de su cumpleaños número 16 durante su concierto realizado en Nueva York. Este emotivo momento emocionaron a los presentes y, por supuesto, a miles de internautas que fueron testigos de la conmovedora escena gracias a las redes sociales.